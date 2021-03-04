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Країни ОПЕК+ вирішили не нарощувати нафтовидобування у квітні, але не всі

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 04 березня 2021 20:07
Країни ОПЕК+ вирішили не нарощувати нафтовидобування у квітні, але не всі Фото: бурова платформа (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Країни ОПЕК+ домовилися зберегти обсяги нафтовидобування у квітні на сьогоднішньому рівні. Така домовленість призвела до росту цін на нафту на 5%.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

Країни ОПЕК+ вирішили зберегти обсяги нафтовидобування, попри очікування учасників ринку, що обсяги виростуть на 1,5 млн барелів на добу. В результаті ціни на нафту виросли до понад 67 доларів за барель.

Саудівська Аравія також вирішила продовжити на квітень скорочення видобування нафти на 1 млн барелів на добу. Водночас Росія та Казахстан, як пишуть російські ЗМІ, хочуть наростити нафтовидобування у квітні.

За даними джерел російських ЗМІ, у квітні Росія планує збільшити видобування на 130 тисяч барелів на добу, а Казахстан - на 20 тисяч барелів.

Як відомо, минулого року країни ОПЕК+ досягли історичної домовленості про скорочення видобування нафти через пандемію коронавірусу. Пандемія спричинила різкий обвал цін на нафту, оскільки ринок був нею переповнений.

Нагадаємо, на початку березня ціни на нафту почали рости після того, як у США схвалили пакет стимулювання економіки на 1,9 трлн доларів.

Додамо, інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив на 10 доларів свої прогнози ціни на нафту марки Brent

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