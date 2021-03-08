Ціна на нафту Brent перевищила 70 доларів вперше з січня минулого року

Ціни на нафту в неділю, 8 березня, виросли до 70,8 долара за барель, досягнувши самого високого рівня майже за 14 місяців. Ціни на нафту почали зростати в лютому після рекордних морозів в Техасі.

Це випливає з даних на лондонській біржі ICE.

Останній раз нафта північноморської марки показувала таку ціну в січні 2020 року.

Нагадаємо, ціни на нафту в п'ятницю, 5 березня, виросли більш ніж на 1 долар за барель, досягнувши 60 доларів за барель. Аналітики переглядають свої прогнози цін, щоб відобразити триваюче обмеження пропозиції з боку ОПЕК +, а також американських виробників сланцю.

Відзначимо, світові ціни на нафту досягли 60 доларів за барель - рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.