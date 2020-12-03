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Країни ОПЕК+ домовилися більш поступово відновлювати видобуток нафти з січня

Автор: Дмитро Левицький

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) домовилася про більш поступове відновлення нафтовидобування під час пандемії коронавірусу. Країни планують з січня 2021 року збільшити нафтовидобування на 500 тисяч барелів на добу.

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Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Спочатку країни ОПЕК+ планували збільшити обсяги нафтодобування у першому кварталі 2021 року на 2 млн барелів. Сьогоднішнє рішення міністри ОПЕК+ зможуть переглянути наступного місяця.

Зазначається, що більш поступове відновлення обсягів нафтодобування утримає дефіцит на ринку нафти протягом першого кварталу наступного року та дозволить країнам ОПЕК+ виснажити роздуті запаси.

Нагадаємо, рекордне скорочення обсягів нафтовидобування країни ОПЕК+ узгодили на початку квітня 2020 року. Планувалося, що скорочення нафтодобування буде на рівні 20% від світового видобутку.

Як писало РБК-Україна, у липні країни ОПЕК+ домовилися поступово відновлювати нафтовидобування. До кінця грудня країни планували зменшувати скорочення нафтовидобування до 7,7 млн барелів.

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