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Країни ОДКБ проведуть конференцію 10 січня. Говоритимуть про Казахстан

Автор: Сергій Пишкін

Лідери країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) планують провести відеоконференцію 10 січня. Обговорюватимуть ситуацію в Казахстані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Коммерсанть.

Згідно з інформацією пресслужби прем'єр-міністра Вірменії, чинного голови ОДКБ Нікола Пашиняна, країни ОДКБ обговорюватимуть ситуацію у Казахстані на тлі масових протестів в країні.

Водночас інформацію щодо відеоконференції підтвердив й прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Так. Готуємось у понеділок", - відзначив Пєсков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Європейський Союз пропонує Казахстану допомогу у врегулюванні кризи в країні.

Водночас в ОДКБ допустили збільшення кількості миротворчого контингенту.

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Казахстан