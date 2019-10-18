Країни НАТО проводять секретні навчання з ядерною зброєю

Члени Північноатлантичного Альянсу проводять секретні військові навчання, в рамках яких відпрацьовують використання ядерної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що в рамках навчань "Стійкий опівдні" (Steadfast Noon) планується відпрацювати використання винищувачів-бомбардувальників, які можуть бути оснащені ядерною зброєю. Також військові відпрацюють безпечне переміщення ядерної зброї з підземних сховищ до літаків.

Зокрема, у військових навчаннях беруть участь німецькі винищувачі "Торнадо". Вони розташовані на авіабазі Бюхель, на якій також, за непідтвердженими даними, знаходиться і американська ядерна зброя - водневі бомби B61, які в разі ядерної загрози можуть бути встановлені на німецькі літаки.

Також у маневрах бере участь італійська бойова авіація. Літаки вилетіли з військового аеродрому Волькель в Нідерландах, де також має зберігатися ядерна зброя США.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря ракетний катер "Прилуки" Військово-Морських України, американський ракетний есмінець "Портер" і румунський корвет "Контр-адмірал Хорию Мачеллариу" провели спільні військові навчання.

Також РБК-Україна повідомляло, що в жовтні підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України розпочалися підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.