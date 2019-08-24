Євросоюз може відкласти торгову угоду з Бразилією через лісові пожежі

Фото: наслідки пожежі в Амазонії (Reuters)

Євросоюз готовий надати Бразилії фінансову допомогу

Європейський союз пригрозив відкласти підписання торгової угоди з Бразилією через масштабні лісові пожежі в Амазонії. Про це йдеться в заяві президента Європейської ради Дональда Туска, розміщеній на сайті організації.

За словами Туска, Європейський союз виступає за створення зони вільної торгівлі з Бразилією, але може заморозити підписання угоди, якщо влада країни не почне боротися з лісовими пожежами.

"Ми, звичайно, виступаємо за угоду між ЄС і Меркосур, яка також стосується захисту клімату і навколишнього середовища, але важко уявити гармонійний процес ратифікації європейськими країнами доти, доки уряд Бразилії дозволяє знищувати зелені легені планети Земля. Йдеться про наше "бути чи не бути", - йдеться в заяві.

Крім того, Туск додав, що Європейський союз готовий надати Бразилії фінансову допомогу для боротьби з лісовими пожежами в Амазонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті G7 у Франції відбудуться екстрені переговори через масштабні лісові пожежі в бразильській Амазонії. Питання пожеж було внесене до порядку денного з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона.

Як писало РБК-Україна, в Бразилії в 2019 році зафіксували рекордну кількість пожеж - протягом року на території бразильських дощових лісах Амазонії сталося понад 75 тис. загорянь.