Країни G7 погодились набагато тісніше координувати підхід до Китаю, - Трюдо

Лідери "Великої сімки" (G7) 13 червня домовились координувати свою реакцію на виклики, поставлені Китаєм , "набагато тісніше". Країни групи мають бути єдиними у політиці щодо Китаю.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на прес-конференції після саміту у Великій Британії, передає Reuters .

Трюдо очолив дискусію щодо Великої сімки щодо Китаю в суботу і закликав до єдиного підходу, заявило джерело агентства.

Він наголосив, що країнам потрібно "бути міцними та єдиними" щодо Китаю та погодитися на заходи для цього.

"Те, що ми справді зібралися, щоб чітко сказати і висунути сьогодні, - це потреба говорити в один голос, необхідність набагато тісніше координувати нашу спільну роботу та нашу увагу", - сказав Трюдо.

Одним із конкретних прикладів дій "Великої сімки" стала пропозиція допомогти країнам, що розвиваються, шляхом формування інфраструктурного плану, який міг би протистояти пекінській ініціативі "Один пояс, один шлях", - сказав він.

При цьому канадський лідер наголосив, що щодо деяких питань, таких як зміна клімату, G7 повинен співпрацювати з Китаєм.

"Є сфери, де нам потрібно кинути виклик Китаю безпосередньо, наприклад, щодо прав людини. Тож така тверда єдина позиція, як та, яку ми встановили тут, у G7, і надалі буде демонструвати наш підхід, заснований на спільних цінностях, а повага міжнародних прав корисна не тільки для нас, але і для планети", - сказав Трюдо.