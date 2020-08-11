Країни Європи закликали уряд Білорусі вступити в діалог з опозицією

Глави міністерств закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції виступили із заявою у зв'язку з протестами в Білорусі. Вони закликали владу країни вступити в діалог з опозицією.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті МЗС Фінляндії.

"Ми закликаємо білоруську владу припинити переслідування політичних опонентів, негайно звільнити всіх несправедливо затриманих і поважати права і свободи людини. Ми закликаємо білоруський уряд негайно вступити в справжній політичний діалог з опозицією, щоб уникнути подальшого застосування насильства", - йдеться в заяві.

Міністри стверджують, що президентські вибори не відповідали міжнародним зобов'язанням Білорусі і всесвітньо визнаних стандартів демократії і верховенства закону, а також не були вільними і справедливими.

Міністри закордонних справ в контексті подій висловлюють серйозну заклопотаність з приводу насильства щодо демонстрацій після виборів, які відбулися у відповідь на повідомлення про широко поширених фальсифікацій на виборах.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз вивчає можливість введення санкцій щодо Білорусі.