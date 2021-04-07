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Країни ЄС ввечері зберуться на засідання щодо вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Європейський союз, Середа 07 квітня 2021 16:53
Країни ЄС ввечері зберуться на засідання щодо вакцини AstraZeneca Фото: у ЄС проведуть засідання щодо безпечності вакцини AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Міністри охорони здоров'я Європейського Союзу проведуть 7 квітня засідання щодо COVID-вакцини компанії AstraZeneca. Зустріч відбудеться після того, як регуляторний орган ЄС (EMA) оголосить своє рішення щодо рівня безпечності цієї вакцини.

Про це повідомляє португальське головування в Раді ЄС, передає Reuters.

Міністр охорони здоров’я Марта Темідо з Португалії, яка головує в Раді ЄС, збере колег близько 19:00 (за Києвом) "після публічного оприлюднення висновків Комітету з оцінки ризиків фармаконагляду EMA щодо безпеки вакцини AstraZeneca", - написала в Twitter речниця головування Португалії в Раді ЄС.

EMA планує оголосити про своє рішення о 14:00 за Гриневичем (17:00 за Києвом). Експерти Європейського органу з контролю над препаратами розглядають, наскільки деякі останні випадки виникнення тромбів у дорослих можуть бути пов'язані із вакциною AstraZeneca.

"Зустріч спрямована на узгодження позицій різних держав-членів ЄС не лише для того, щоб зупинити розповсюдження дезінформації, а й для досягнення спільного розуміння щодо зусиль стосовно вакцинації в Європейському Союзі", - йдеться у заяві.

Раніше у ВООЗ заявили, що поки немає доказів того, що вакцинація препаратом AstraZeneca від коронавірусу має відношення до утворення тромбів.

В EMA поки точно не знають причини утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca. Рішення має бути озвучене сьогодні, 7 квітня.

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