Страны ЕС вечером соберутся на заседание по вакцине AstraZeneca

Министры здравоохранения Европейского Союза проведут 7 апреля заседание по COVID-вакцине компании AstraZeneca. Встреча состоится после того, как регуляторный орган ЕС (EMA) объявит свое решение относительно уровня безопасности этой вакцины.

Министр здравоохранения Марта Темидо из Португалии, которая председательствует в Совете ЕС, соберет коллег около 19:00 (по Киеву) "после публичного обнародования выводов Комитета по оценке рисков фармаконадзора EMA относительно безопасности вакцины AstraZeneca", - написала в Twitter пресс-секретарь председательства Португалии в Совете ЕС.

EMA планирует объявить о своем решении в 14:00 по Гриневичем (17:00 по Киеву). Эксперты Европейского органа по контролю над препаратами рассматривают, насколько некоторые последние случаи возникновения тромбов у взрослых могут быть связаны с вакциной AstraZeneca.

"Встреча направлена на согласование позиций различных государств-членов ЕС не только для того, чтобы остановить распространение дезинформации, но и для достижения общего понимания относительно усилий по вакцинации в Европейском Союзе", - говорится в заявлении.