Країни ЄС розходяться в думках, що вважати вторгненням РФ в Україну, - Bloomberg

Країни-учасниці Євросоюзу на сьогодні намагаються вирішити, які конкретні дії Росії, крім вторгнення в Україну, повинні спричинити нові санкції. Однак переговори ускладнює те, що вони розходяться в думках, що взагалі можна вважати вторгненням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, такі розбіжності ускладнюють спроби Заходу виступити єдиним фронтом для стримування Росії від вторгнення в Україну. Брюссель і США обговорюють, як реагувати на дезінформацію, кібератаки, обмеження поставок газу або спроби дестабілізувати уряд президента України Володимира Зеленського або НБУ.
"Але країни розходяться в думках щодо того, як реагувати на різні сценарії, навіть сперечаються, що саме буде вважатися вторгненням", - пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Видання зазначає, що європейські країни дотримуються різних поглядів на те, які політичні, економічні або фінансові санкції повинні бути накладені на Росію в разі вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше Білий дім підтвердив підготовку експортних санкцій проти Росії.
За даними німецької газети BILD, економічний збиток від таких санкцій може оцінюватися в 50 млрд доларів.