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Країни ЄС обговорюють виключення енергетичного сектора з санкцій проти РФ, - Bloomberg

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Брюссель, Четвер 17 лютого 2022 20:56
Країни ЄС обговорюють виключення енергетичного сектора з санкцій проти РФ, - Bloomberg Фото: країни ЄС обговорюють виключення енергетичного сектора з санкцій проти РФ (flick.com/libereurope)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Європейського союзу, включаючи Німеччину, Францію та Італію ведуть переговори, щоб знайти способи захистити свої економіки. Зокрема, якщо блок введе санкції проти Росії у зв'язку з агресією проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами людей, знайомих з ходом переговорів, уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі проводить переговори з партнерами по ЄС про те, як пом'якшити вплив каральних заходів на ключові сектори економіки Італії, включаючи обговорення потенційних винятків для енергетичного сектора з деяких обговорюваних фінансових заходів.

Німеччина та Італія також намагалися захистити свої банківські сектори, причому Рим запропонував замість цього націлитися на окремих осіб, а не на широку смугу російської економіки.

Німеччина, Франція, Нідерланди і Польща входять до числа країн ЄС, які висловили стурбованість наслідками введення санкцій проти деяких секторів, включаючи енергетику, сировину і банки. Росія є основним джерелом природного газу в Європі, причому близько третини її експорту проходить через українські трубопроводи.

За словами одного зі співрозмовників, в січні Італія направила неофіційний документ в Єврокомісію, який готує потенційні санкції для блоку, в якому викладалися побоювання Риму з приводу того, як ці заходи можуть відбитися на його власній економіці.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введення санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Крім того, ЄС готовий схвалити повний пакет санкцій проти Росії як тільки це буде потрібно.

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