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Країни ЄС враховуватимуть політичні аспекти при видачі віз для росіян, - ЄК

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Брюссель, Вівторок 23 серпня 2022 16:44
Країни ЄС враховуватимуть політичні аспекти при видачі віз для росіян, - ЄК Фото: офіційний представник ЄК Аніта Хіппер (ec.europa.eu)
Автор: Артем Горовенко

Країни-учасниці Євросоюзу повинні враховувати політичні аспекти в питанні видачі віз для громадян Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг офіційного представника Єврокомісії Аніти Хіппер.

За її словами, питання надання віз мають вирішуватися в індивідуальному порядку.

"Вони (країни ЄС, - ред.) мають оцінювати кожну заявку на візу відповідно до мотивації, враховуючи при цьому політичні аспекти, внутрішню безпеку або міжнародні відносини", - зазначила Хіппер.

При цьому вона звернула увагу на те, що країни ЄС повинні дотримуватися міжнародних зобов'язань і видавати візи з гуманітарних причин, а також журналістам і дисидентам.

Нагадаємо, раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав візовий бан для росіян не дуже хорошою ідеєю.

Тим часом кілька країн готові запровадити такий бан на регіональному рівні, якщо його не приймуть в цілому в ЄС.

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