Страны ЕС будут учитывать политические аспекты при выдаче виз для россиян, - ЕК

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер.

По ее словам, вопросы предоставление виз должны решаться в индивидуальном порядке.

"Они (страны ЕС, - ред.) должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения", - отметила Хиппер.

При этом она обратила внимание на то, что страны ЕС должны соблюдать международные обязательства и выдавать визы по гуманитарным причинам, а также журналистам и диссидентам.