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США вдвічі збільшать внески в програму вакцинації COVAX

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 19 лютого 2021 08:58
США вдвічі збільшать внески в програму вакцинації COVAX Фото: вакцинація від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Сполучені Штати Америки збільшать у два рази внески в міжнародну ініціативу вакцинації проти коронавірусу COVAX. Внески будуть збільшені з 2 до 4 мільярдів доларів.

Про це повідомили в прес-службі Білого дому США.

Додаткові 2 млрд доларів будуть виділені на ініціативу в період з 2021 до 2022 року.

"COVID показав нам, що жодна нація не може діяти поодинці перед обличчям пандемії. Сьогодні президент Байден робить дії... для захисту американців від COVID-19 і найбільш вразливих людей у всьому світі. США візьмуть на себе провідну роль в мобілізації подальших глобальних внесків у COVAX, виділивши додаткові 2 млрд доларів", - повідомили в Білому домі.

В адміністрації президента США уточнили, що виплати будуть здійснюватися в міру роботи США з донорами.

Зазначимо, COVAX є глобальною міжнародною ініціативою щодо забезпечення рівного доступу до вакцин проти коронавірусу для всіх країн.

Нагадаємо, Україна є учасником даної ініціативи і очікує отримання вакцини від COVID. Відповідно до проміжного плану розподілу вакцин, Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech і може розраховувати на понад 2 млн доз COVID-вакцини від AstraZeneca.

При цьому, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, з поставками вакцин за ініціативою COVAX в України виникли бюрократичні труднощі. Перші препарати з COVAX будуть поставлені в кінці лютого.

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