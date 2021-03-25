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Країни Балтії ввели санкції проти 118 чиновників режиму Лукашенка

Новость на русском → Вільнюс, Четвер 25 березня 2021 17:12
Країни Балтії ввели санкції проти 118 чиновників режиму Лукашенка Фото: Олександр Лукашенко (static kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Литва, Латвія та Естонія розширили санкційний список проти представників режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, у нього внесли ще 118 білоруських чиновників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Литви.

"Литва разом з Естонією і Латвією проявили солідарність з жителями Білорусі, які борються за свою свободу. Поплічники режиму повинні усвідомити - відповідь на використання ними жорсткої сили проти мирних жителів буде дуже суворою і недвозначною. Литва не буде стояти осторонь", - зазначив голова МЗС Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначається, що у список внесені особи, які працюють в структурах МВС Білорусі та сприяли фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня. Їм буде заборонено в'їзд до цих трьох країн.

Загалом у національних санкційних списках наразі знаходяться 274 представники білоруської влади та силових структур.

Нагадаємо, Європейський союз готується розширити санкційний список з іменами представників Білорусі, відповідальних за репресії проти громадянського суспільства. Зараз у списку ЄС 84 фізичних осіб і сім підприємств.

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