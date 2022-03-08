ru ua
Вт, 08 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна протягом тижня може приєднатися до енергосистеми Європи

Новость на русском →
Україна, Вівторок 08 березня 2022 15:42
Україна протягом тижня може приєднатися до енергосистеми Європи Герман Галущенко, міністр енергетики України. Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Юрій Дощатов

Україна протягом тижня може приєднатися до енергосистеми Європи - до європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E).

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка.

Він зазначив, що на сьогоднішній день, вирішуються технічні питання приєднання енергосистеми України до ENTSO-E. "Буквально днями все буде закінчено. І ми дуже оптимістично дивимося і в найближчий тиждень очікуємо на наше приєднання", - сказав він.

Енергосистема України з 24 лютого відключилася від систем Росії та Білорусі і перейшла в ізольований режим.

Об'єднання з ENTSO-E дозволить Україні отримати додаткові надійні поставки електроенергії на випадок непередбачуваних дій Кремля. На першому етапі після приєднання будуть можливі лише технічні перетоки Е / Е для підтримки системи в екстрених випадках. Комерційні, тобто експорт та імпорт поки проводити не будуть.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
У Генштабі розповіли, як минула дванадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати