Країни Балтії і Польща вимагають розширення військової присутності НАТО на своїй території

Серед членів НАТО виникають розбіжності з приводу того, як збільшити військове розгортання в Східній Європі після вторгнення Росії в Україну. Дискусії відбуваються на тлі суперечок з приводу нерішучості Кремля на полі бою і можливостях Москви загрожувати території Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post .

Дебати підкреслюють різні оцінки уроків майже тримісячної війни в Україні. Країни Балтії та Польща вимагають значного розширення військової присутності на своїй території й нових можливостей, таких як протиповітряна оборона, які могли б значно ускладнити вторгнення Росії.

Інші політики, в тому числі з Франції та Італії, висловлюють скептицизм з приводу того, що безладні російські сили вторгнення найближчим часом будуть становити загрозу для території НАТО. Початкове рішення має бути прийняте до кінця червня, коли лідери країн НАТО зустрінуться на саміті в Мадриді.