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Країни Балтії та Польща готують санкції проти Росії через Навального

Новость на русском → Вільнюс, Вівторок 09 лютого 2021 21:01
Країни Балтії та Польща готують санкції проти Росії через Навального Фото: Олексій Навальний (twitter.com VladlenLos)
Автор: Дмитро Левицький

Литва, Латвія, Естонія та Польща готують пакет персональних санкцій проти Росії через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному. До списку потраплять причетні до затримання та арешту політика після повернення в Росію.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає телеканал TV3.

Ініціатива щодо санкцій проти Росії обговорювалася під час візиту Ландсберґіса до Польщі, де він зустрівся з польським колегою Збігнєвом Рау.

"В основному мова йде про осіб, які брали участь в арешті та ув'язненні Навального, а також в судовому процесі. Литва веде переговори з колегами з країн Балтії та Польщі. Ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому список буде передано у відповідний інститут ЄС та буде узгоджений на вищому політичному рівні", - сказав міністр.

За словами Ландсберґіса, країни Балтії та Польща можуть ввести санкції проти Росії раніше, ніж Європейський союз.

Як відомо, російський суд змінив Навальному вирок у справі "Ів Роше". Навального засудили до 3,5 років у колонії загального режиму, однак сидіти йому там лишилося на рік менше. Навального ув'язнили після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння, причетними до якого вважають спецслужби Росії.

Нагадаємо, 22 лютого країни ЄС планують обговорити питання введення санкцій проти Росії через порушення прав людини. Санкцій можуть ввести в рамках нового механізму.

Крім того, розширення санкцій проти Росії не виключали в Німеччини. На такий крок у Берліні можуть піти через ситуацію з Навальним.

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