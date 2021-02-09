Країни Балтії та Польща готують санкції проти Росії через Навального
Литва, Латвія, Естонія та Польща готують пакет персональних санкцій проти Росії через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному. До списку потраплять причетні до затримання та арешту політика після повернення в Росію.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає телеканал TV3.
Ініціатива щодо санкцій проти Росії обговорювалася під час візиту Ландсберґіса до Польщі, де він зустрівся з польським колегою Збігнєвом Рау.
"В основному мова йде про осіб, які брали участь в арешті та ув'язненні Навального, а також в судовому процесі. Литва веде переговори з колегами з країн Балтії та Польщі. Ми сподіваємося, що в найближчому майбутньому список буде передано у відповідний інститут ЄС та буде узгоджений на вищому політичному рівні", - сказав міністр.
За словами Ландсберґіса, країни Балтії та Польща можуть ввести санкції проти Росії раніше, ніж Європейський союз.
Як відомо, російський суд змінив Навальному вирок у справі "Ів Роше". Навального засудили до 3,5 років у колонії загального режиму, однак сидіти йому там лишилося на рік менше. Навального ув'язнили після повернення з Німеччини, де він лікувався від наслідків отруєння, причетними до якого вважають спецслужби Росії.
Нагадаємо, 22 лютого країни ЄС планують обговорити питання введення санкцій проти Росії через порушення прав людини. Санкцій можуть ввести в рамках нового механізму.
Крім того, розширення санкцій проти Росії не виключали в Німеччини. На такий крок у Берліні можуть піти через ситуацію з Навальним.