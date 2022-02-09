Країни Балтії активували механізм ОБСЄ через нарощування військ у Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Сьогодні Латвія, Литва і Естонія активували механізм зниження ризиків (військових конфліктів - ред.) Віденського документа ОБСЄ щодо Білорусі у зв'язку зі спостережуваним в країні нарощуванням військової потужності", - написав журналіст.

За його словами, у влади Білорусі є 48 годин, щоб відповісти на ініціативу країн Балтії.

Віденський документ про заходи зміцнення довіри і безпеки прийнятий ОБСЄ у 2011 році. Він передбачає проведення інспекцій представниками країн-членів ОБСЄ певних районів, військових частин для контролю за військовою діяльністю. Документ не підлягає ратифікації і є обов'язковим для виконання всіма державами-членами організації.