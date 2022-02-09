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Країни Балтії активували механізм ОБСЄ через нарощування військ у Білорусі

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Брюссель, Середа 09 лютого 2022 19:21
Країни Балтії активували механізм ОБСЄ через нарощування військ у Білорусі Фото: країни Балтії активували механізм ОБСЄ з контролю за військовою діяльність Білорусі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Країни Балтії активували Віденський механізм ОБСЄ щодо зниження загрози військових конфліктів через нарощування військ у Білорусі. Мінськ повинен відповісти протягом 48 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Сьогодні Латвія, Литва і Естонія активували механізм зниження ризиків (військових конфліктів - ред.) Віденського документа ОБСЄ щодо Білорусі у зв'язку зі спостережуваним в країні нарощуванням військової потужності", - написав журналіст.

За його словами, у влади Білорусі є 48 годин, щоб відповісти на ініціативу країн Балтії.

Віденський документ про заходи зміцнення довіри і безпеки прийнятий ОБСЄ у 2011 році. Він передбачає проведення інспекцій представниками країн-членів ОБСЄ певних районів, військових частин для контролю за військовою діяльністю. Документ не підлягає ратифікації і є обов'язковим для виконання всіма державами-членами організації.

Нагадаємо, раніше Литва заявила про плани звернутися до США з проханням розмістити на постійній основі в країні американські війська на тлі загрози вторгнення Росії в Україну.

Зазначимо, Росія і Білорусь проведуть військові навчання "Союзна рішучість" на білоруській території з 10 по 20 лютого. За різними оцінками, в маневрах візьмуть участь до 30 тисяч військовослужбовців і сучасні озброєння.

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ОБСЄ Білорусь Латвія Литва Естонія
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