МЗС Латвії виступило за посилення санкцій проти Росії та Білорусі

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич закликав посилити санкції проти Росії та Білорусі. Включаючи закриття європейських портів для російських суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Латвії в Twitter.

"Вирушаємо до Брюсселя до Ради міністрів закордонних справ ЄС, ми повинні продовжувати вводити більше санкцій проти Росії та Білорусі, включаючи закриття європейських портів російських суден. Посилити підтримку Молдові та переглянути наш стратегічний компас, щоб відреагувати на нову реальність", - написав він.

Нагадаємо, Польща запропонувала Європейському союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією. Таким чином, уряд Польщі закликає посилити санкції проти Москви за її вторгнення в Україну.

Додамо, нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. В ході телефонної розмови вони обговорили підготовку п'ятого пакету санкцій проти Росії.

Війна Росії проти України триває 25-й день. Стало відомо, як пройшла ця ніч у різних регіонах нашої країни.

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