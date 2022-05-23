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Країни АТЕС вимагають від Росії негайно вивести війська з України

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Бангкок, Понеділок 23 травня 2022 05:57
Країни АТЕС вимагають від Росії негайно вивести війська з України Фото: країни АТЕС вимагають від Росії негайно вивести війська з України (twitter.com/APEC)
Автор: Артур Родивилов

Представники семи країн Азійсько-тихоокеанського економічного форуму засудили дії Росії. США і ще шість країн вимагають від Москви негайно припинити військову агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представники США, Австралії, Канади, Чилі, Японії, Республіки Корея і Нової Зеландії заявили в спільній заяві, що у них є серйозні побоювання з приводу гуманітарної кризи в Україні.

"Підтверджуючи важливість заснованого на правилах міжнародного порядку, що підтримує відкритий, динамічний, стійкий і мирний Азійсько-Тихоокеанський регіон, ми настійно закликаємо Росію негайно утриматися від застосування сили і повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що в Україні застрягли десятки тонн зерна через проблеми з інфраструктурою і блокування чорноморських портів, в тому ж числі і Маріуполя.

Зазначимо, за даними ООН, російське вторгнення в Україну поглибить проблему голоду у світі. Особливо це стосується країн з продовольчою кризою, включаючи Афганістан, Ефіопію, Гаїті, Сомалі, Південний Судан, Сирію і Ємен.

При цьому нещодавно в США заявили, що Росія в ході війни проти України використовує блокаду продовольчого експорту як зброю.

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