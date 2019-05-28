У країнах ЄС вводяться в обіг нові купюри у 100 і 200 євро

В країнах єврозони у вівторок, 28 травня, вводяться в обіг нові купюри у 100 і 200 євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейський центробанк.

Зазначимо, що оновлені банкноти зберегли колишню колірну гамму, але трохи змінився дизайн. Банкноти стали вже, зокрема, їх ширина така ж, як у купюри в 50 євро. Завдяки цьому нові купюри будуть легше поміщатися в гаманцях громадян, а банкомати будуть швидше їх обробляти.

Додамо, оновлені купюри у 100 і 200 євро забезпечені додатковими елементами захисту. Так, на них нанесені невидимі оку захисні знаки, які може вважати тільки машина. Також нові купюри містять новий елемент - голограму, яка змінюється при повертанні купюри. Ці банкноти завершують оновлення другої серії європейської валюти, нові купюри в 5, 10, 20 і 50 євро вже вийшли в обіг.

Старі банкноти будуть також використовуватися до їх природного виведення з обігу.

Фото (ecb.europa.eu)

Нагадаємо, 26 квітня останній день випуску найбільших валюти банкнот номіналом 500 євро. Рішення про поступове виведення банкнот з обігу було прийнято ЄЦБ ще в 2016 році, і в січні 2019 року ЦБ більшості країн єврозони (17 з 19) припинили їх випуск. При цьому Центробанки Німеччини і Австрії за спеціальним дозволом продовжували друкувати такі банкноти аж до 26 квітня.

25 січня повідомлялося, що Центральні банки країн єврозони припиняють випуск в обіг банкнот номіналом 500 євро.