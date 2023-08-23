Страховщики повысили цены для танкеров в российских портах Черного моря, - Reuters

Страховые компании уведомили фрахтователей судов, работающих в российских черноморских портах, об увеличении дополнительных выплат, известных как "премии за военный риск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Премия за военный риск была добавлена к общим расходам на страхование танкеров в прошлом году после начала войны России против Украины. Военные действия в районе черноморских портов России и Украины обострились после того, как в середине июля Москва вышла из зерновой сделки.

Совсем недавно Россия сообщила о нескольких ударах по ее черноморским портам. Пока что атаки не затронули поставки нефти из российских черноморских портов, но риски растут, говорят трейдеры.

Цена фрахта

По словам трейдеров, премия за военный риск была увеличена примерно с 1% от стоимости груза до примерно 1,20-1,25%.

Увеличение означает, что каждый рейс будет стоить на 200 тысяч долларов больше за один танкер Suezmax (может перевозить 120 -200 тысяч тонн), если российская нефть будет доставляться в Индию. Рост премии означает, что общая стоимость премии составит почти 1 млн долларов.

Хотя сумма невелика, она увеличивает общие затраты России на экспорт нефти, которые резко выросли с февраля 2022 года из-за санкций.

В разгар российского кризиса поставок и санкций российские компании платили до 20 миллионов долларов за танкер для покрытия расходов на транспортировку и фрахт, что составляло более трети стоимости каждого груза.

Трейдеры добавили, что повышение в основном коснулось грузов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты, в то время как надбавка к грузам, перевозящим объемы казахстанского происхождения, в целом оставалась стабильной на уровне около 1%.

"Объемы, поступающие из России, связаны с более высокими рисками, чем другие, хотя текущая ситуация дает страховщикам много оснований повышать цены для всех, кто работает в российских черноморских портах", - сказал один из трейдеров.

Трейдеры зерна выразили обеспокоенность по поводу безопасности поставок зерна, а рост премии за военный риск для нефтяных танкеров показывает, что опасения распространились на более широкие рынки.

Общие поставки сырой нефти из Черноморского Новороссийска и терминала КТК составляют около 2% мировых поставок. Экспорт нефтепродуктов из черноморских портов России составляет около 4 млн тонн в год.

Ситуация в Черном море

Напомним, после того как Россия вышла из зерновой сделки и нанесла серию ударов по черноморским портам Украины, морские дроны атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

Кроме того, 18 августа в порту Новороссийска вспыхнул масштабный пожар. Там загорелись деревянные паллеты, на которых стояли бочки с топливом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

На чорноморський маршрут припадає від 15% до 20% нафти, яку Росія продає щодня на світових ринках.