Страховка, проверки и европротокол. Что изменит новый закон об "автогражданке"
Верховная рада во втором чтении одобрила реформу автострахования, которая вступит в силу 1 января 2025 года. Она касается так называемой "автогражданки", страховых сумм, выплат, расширяет использование европротокола и приводит сферу к европейским стандартам.
РБК-Украина разбиралось в новациях законопроекта №8300 и в том, что изменится для водителей.
Содержание
- Какие будут страховые выплаты
- Что будет с ценами на "автогражданку"
- Отмена франшизы в договорах "автогражданки"
- Как меняются условия для льготных категорий
- Прямое урегулирование для всех. Как повлияет на сроки выплат
- Что с начислением страховой выплаты
- Отмена страхового лимита по европротоколу
- Наличие "автогражданки" будут проверять чаще
Какие будут страховые выплаты
Новый закон внедряет постепенное повышение лимитов страхового возмещения к европейским минимальным страховым суммам в несколько этапов.
На сегодня в Украине они составляют 160 000 гривен за поврежденное в ДТП имущество на одного потерпевшего (800 000 гривен на ДТП) и 320 000 гривен за нанесенный вред здоровью на одного пострадавшего.
С 1 января 2025 года соответственно лимиты составят 250 000 гривен (1,25 млн гривен на ДТП) и 500 000 гривен (5 млн гривен на ДТП).
С 1 января 2026 года (но не ранее отмены военного положения) суммы по ущербу жизни и здоровью увеличиваются до 1 млн гривен на потерпевшего и 20 млн гривен на страховой случай. По имуществу на потерпевшего ограничений нет, а только 2 млн гривен на случай.
Следующие этапы повышения - после вступления Украины в ЕС. Согласно закону, через пять лет после вступления лимиты должны достичь европейских отметок. То есть:
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вред жизни и здоровью - не менее 1,3 млн евро на потерпевшего и не менее 6,45 млн евро на страховой случай (независимо от количества пострадавших)
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ущерб имуществу - не менее 1,3 млн евро на страховой случай (независимо от количества пострадавших)
Предусмотрено постепенное повышение на первый, второй и третий год после вступления Украины в ЕС.
Что будет с ценами на "автогражданку"
Существенное повышение лимитов повлияет на цену полисов "автогражданки". На сколько именно, пока сложно сказать. В том числе и потому, что вводится свободное ценообразование.
Сейчас цены регулируются:
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на полис ОСАГО - умножением значений базового платежа (устанавливает Нацбанк по предложению МТСБУ) на поправочные коэффициенты
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на полис "Зеленая карта" (для поездок за границу) - согласно единых размеров, установленных МТСБУ
Согласно новому закону, страховые компании получат право самостоятельно устанавливать цены на каждый страховой продукт и для каждого клиента индивидуально.
По словам начальника юридического управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Романа Роменского, свободное ценообразование расширит выбор для страхователей и будет стимулировать компании создавать оптимальные продукты под каждого клиента.
"Все это сможет органически "рыночным" методом оказывать более качественные услуги для конечных потребителей", - добавил он.
Отмена франшизы в договорах "автогражданки"
Сейчас водители могут выбирать франшизу - сумму ущерба, которую платит виновник ДТП и которую не покрывает страховая. Размер устанавливается при заключении договора, но не может превышать 2% от суммы, в пределах которой возмещается ущерб имуществу потерпевшего.
Новый закон запрещает применение франшизы.
Как меняются условия для льготных категорий
Отдельные категории граждан освобождены от страхования ответственности водителя. И вместо них возмещение потерпевшим оплачивает МТСБУ. Это участники боевых действий, пострадавшие участники Революции достоинства, лица с инвалидностью вследствие войны и лица с инвалидностью I группы.
Некоторым категориям дают скидку 50% при заключении договора ОСАГО. Это участники боевых действий, Революции достоинства, пенсионеры, лица с инвалидностью III группы, чернобыльцы I и II категорий.
Новый закон предлагает только скидку 50% для всех льготников. То есть освобожденных от страхования ответственности водителя не будет.
Прямое урегулирование для всех. Как повлияет на сроки выплат
Сейчас участие страховых компаний в системе прямого урегулирования является добровольной. Она работает с 2016 года, но лишь 11 страховщиков проводят расчеты в этой системе.
Это означает, что потерпевший может обращаться к своей страховой, а не к той, с которой заключил договор виновник ДТП. Новый закон предусматривает, что все страховые должны будут работать в системе прямого урегулирования убытков. Что является удобной для водителей нормой.
Но есть несколько условий:
-
если ДТП с участием только двух автомобилей с "автогражданкой", либо "автогражданка" на авто потерпевшего и машина повреждена или уничтожена
-
обратившись в свою страховую, потерпевший потеряет право обратиться в страховую виновника в ДТП и наоборот
При прямом урегулировании страховая потерпевшего обращается с обратным требованием к страховой виновника ДТП.
Подавать заявление можно в течение года, если авто повреждено. И в течение трех лет, если нанесен вред жизни или здоровью. Крайний срок принятия решения в страховой - 60 дней, если документы в порядке. И 90 дней, если изучаются обстоятельства и заказывается экспертиза.
В среднем выплата при прямом урегулировании проходит за 32 дня, при обычном - 73 дня. Таким образом, новый закон существенно сократит сроки рассмотрения.
Что с начислением страховой выплаты
Выплаты на лечение начисляются исходя из расходов на доставку в больницу, размещение, диагностику, лечение, уход и лекарство. Минимальный размер - 1/30 актуального размера минималки за день лечения. Выплачивается максимум 120 дней.
Выплаты в связи с утратой трудоспособности начисляются исходя из недополученной средней зарплаты. Для ФОПов - недополученный доход, для неработающих - 1/30 актуального размера минималки за день нетрудоспособности.
Если потерпевший стал лицом с инвалидностью, то устанавливается выплата 12-18-36 размеров минималок в зависимости от группы. Выплата за моральный ущерб - 10% от страховой выплаты на лечение и утрату трудоспособности.
Если потерпевший умер в результате ДТП или в течение года, деньги выплачиваются родственникам. Размер не меньше 36 минимальных зарплат на день страхового случая. Супруги, дети и родители имеют право на не менее 25 минималок на возмещение морального ущерба.
Выплата при повреждении авто устанавливается представителем страховой, оценщиком или судебным экспертом. Если машина не старше пяти лет и на гарантии, стоимость деталей на ремонт не меньше новых (ремонт в сервисном центре производителя). Если старше - стоимость аналогичных оригинальных деталей.
Пострадавший должен выбрать СТО из перечня, который определяет страховая. Но только если не менее трех находятся в 150 км от места жительства. Если расстояние больше, выбирает сам.
Выплата при уничтожении авто - это разница между рыночной стоимостью до ДТП и после, плюс расходы на эвакуацию. Размер устанавливает оценщик, судебный эксперт или страховщик. При согласии на отчуждение страховой - выплачивается рыночная стоимость на день ДТП и расходы на эвакуацию.
Отмена страхового лимита по европротоколу
Сейчас страховая выплата в случае ДТП, оформленного по европротоколу ограничена лимитом в 80 000 гривен. С 1 января 2025 года лимит возмещения будет в пределах страховой суммы. Если регулятор - Нацбанк - не установит максимальный размер выплат.
Отметим, европротокол оформляется участниками ДТП без участия полиции. Бланк выдается при заключении договора со страховой.
После оформления европротокола и его передачи в бумажной или электронной форме страховой можно водители могут покинуть место ДТП. Но применяется он при таких условиях:
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контактное ДТП
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два участника с полисами "автогражданки"
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ущерб нанесен только автомобилям
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у водителей нет признаков опьянения
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Наличие "автогражданки" будут проверять чаще
Согласно новому закону, полиция имеет право проверить наличие полиса во время контроля дорожного движения (в том числе путем автофиксации), при составлении протокола о нарушении ПДД и оформлении ДТП.
До этого было только при составлении протоколов о нарушении ПДД и оформлении ДТП.
Пограничники будут проверять в местах пограничного контроля независимо от места регистрации авто. Ранее проверка проводилась только при пересечении границы. Также проверку наличия "автогражданки" теперь будет проводить Укртрансбезопасность.
При подготовке материала использовались текст законопроекта №8300 и разъяснения начальника юридического управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Романа Роменского.
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