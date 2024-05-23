Страховка, проверки и европротокол. Что изменит новый закон об "автогражданке"

Верховная рада во втором чтении одобрила реформу автострахования, которая вступит в силу 1 января 2025 года. Она касается так называемой "автогражданки", страховых сумм, выплат, расширяет использование европротокола и приводит сферу к европейским стандартам.

РБК-Украина разбиралось в новациях законопроекта №8300 и в том, что изменится для водителей.

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Какие будут страховые выплаты

Новый закон внедряет постепенное повышение лимитов страхового возмещения к европейским минимальным страховым суммам в несколько этапов.

На сегодня в Украине они составляют 160 000 гривен за поврежденное в ДТП имущество на одного потерпевшего (800 000 гривен на ДТП) и 320 000 гривен за нанесенный вред здоровью на одного пострадавшего.

С 1 января 2025 года соответственно лимиты составят 250 000 гривен (1,25 млн гривен на ДТП) и 500 000 гривен (5 млн гривен на ДТП).

С 1 января 2026 года (но не ранее отмены военного положения) суммы по ущербу жизни и здоровью увеличиваются до 1 млн гривен на потерпевшего и 20 млн гривен на страховой случай. По имуществу на потерпевшего ограничений нет, а только 2 млн гривен на случай.

Следующие этапы повышения - после вступления Украины в ЕС. Согласно закону, через пять лет после вступления лимиты должны достичь европейских отметок. То есть:

вред жизни и здоровью - не менее 1,3 млн евро на потерпевшего и не менее 6,45 млн евро на страховой случай (независимо от количества пострадавших)

ущерб имуществу - не менее 1,3 млн евро на страховой случай (независимо от количества пострадавших)

Предусмотрено постепенное повышение на первый, второй и третий год после вступления Украины в ЕС.

Что будет с ценами на "автогражданку"

Существенное повышение лимитов повлияет на цену полисов "автогражданки". На сколько именно, пока сложно сказать. В том числе и потому, что вводится свободное ценообразование.

Сейчас цены регулируются:

на полис ОСАГО - умножением значений базового платежа (устанавливает Нацбанк по предложению МТСБУ) на поправочные коэффициенты

на полис "Зеленая карта" (для поездок за границу) - согласно единых размеров, установленных МТСБУ

Согласно новому закону, страховые компании получат право самостоятельно устанавливать цены на каждый страховой продукт и для каждого клиента индивидуально.

По словам начальника юридического управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) Романа Роменского, свободное ценообразование расширит выбор для страхователей и будет стимулировать компании создавать оптимальные продукты под каждого клиента.

"Все это сможет органически "рыночным" методом оказывать более качественные услуги для конечных потребителей", - добавил он.

Отмена франшизы в договорах "автогражданки"

Сейчас водители могут выбирать франшизу - сумму ущерба, которую платит виновник ДТП и которую не покрывает страховая. Размер устанавливается при заключении договора, но не может превышать 2% от суммы, в пределах которой возмещается ущерб имуществу потерпевшего.

Новый закон запрещает применение франшизы.

Как меняются условия для льготных категорий

Отдельные категории граждан освобождены от страхования ответственности водителя. И вместо них возмещение потерпевшим оплачивает МТСБУ. Это участники боевых действий, пострадавшие участники Революции достоинства, лица с инвалидностью вследствие войны и лица с инвалидностью I группы.

Некоторым категориям дают скидку 50% при заключении договора ОСАГО. Это участники боевых действий, Революции достоинства, пенсионеры, лица с инвалидностью III группы, чернобыльцы I и II категорий.

Новый закон предлагает только скидку 50% для всех льготников. То есть освобожденных от страхования ответственности водителя не будет.

Прямое урегулирование для всех. Как повлияет на сроки выплат

Сейчас участие страховых компаний в системе прямого урегулирования является добровольной. Она работает с 2016 года, но лишь 11 страховщиков проводят расчеты в этой системе.

Это означает, что потерпевший может обращаться к своей страховой, а не к той, с которой заключил договор виновник ДТП. Новый закон предусматривает, что все страховые должны будут работать в системе прямого урегулирования убытков. Что является удобной для водителей нормой.

Но есть несколько условий:

если ДТП с участием только двух автомобилей с "автогражданкой", либо "автогражданка" на авто потерпевшего и машина повреждена или уничтожена

обратившись в свою страховую, потерпевший потеряет право обратиться в страховую виновника в ДТП и наоборот

При прямом урегулировании страховая потерпевшего обращается с обратным требованием к страховой виновника ДТП.

Подавать заявление можно в течение года, если авто повреждено. И в течение трех лет, если нанесен вред жизни или здоровью. Крайний срок принятия решения в страховой - 60 дней, если документы в порядке. И 90 дней, если изучаются обстоятельства и заказывается экспертиза.

В среднем выплата при прямом урегулировании проходит за 32 дня, при обычном - 73 дня. Таким образом, новый закон существенно сократит сроки рассмотрения.

Что с начислением страховой выплаты

Выплаты на лечение начисляются исходя из расходов на доставку в больницу, размещение, диагностику, лечение, уход и лекарство. Минимальный размер - 1/30 актуального размера минималки за день лечения. Выплачивается максимум 120 дней.

Выплаты в связи с утратой трудоспособности начисляются исходя из недополученной средней зарплаты. Для ФОПов - недополученный доход, для неработающих - 1/30 актуального размера минималки за день нетрудоспособности.

Если потерпевший стал лицом с инвалидностью, то устанавливается выплата 12-18-36 размеров минималок в зависимости от группы. Выплата за моральный ущерб - 10% от страховой выплаты на лечение и утрату трудоспособности.

Если потерпевший умер в результате ДТП или в течение года, деньги выплачиваются родственникам. Размер не меньше 36 минимальных зарплат на день страхового случая. Супруги, дети и родители имеют право на не менее 25 минималок на возмещение морального ущерба.

Выплата при повреждении авто устанавливается представителем страховой, оценщиком или судебным экспертом. Если машина не старше пяти лет и на гарантии, стоимость деталей на ремонт не меньше новых (ремонт в сервисном центре производителя). Если старше - стоимость аналогичных оригинальных деталей.

Пострадавший должен выбрать СТО из перечня, который определяет страховая. Но только если не менее трех находятся в 150 км от места жительства. Если расстояние больше, выбирает сам.

Выплата при уничтожении авто - это разница между рыночной стоимостью до ДТП и после, плюс расходы на эвакуацию. Размер устанавливает оценщик, судебный эксперт или страховщик. При согласии на отчуждение страховой - выплачивается рыночная стоимость на день ДТП и расходы на эвакуацию.

Отмена страхового лимита по европротоколу

Сейчас страховая выплата в случае ДТП, оформленного по европротоколу ограничена лимитом в 80 000 гривен. С 1 января 2025 года лимит возмещения будет в пределах страховой суммы. Если регулятор - Нацбанк - не установит максимальный размер выплат.

Отметим, европротокол оформляется участниками ДТП без участия полиции. Бланк выдается при заключении договора со страховой.

После оформления европротокола и его передачи в бумажной или электронной форме страховой можно водители могут покинуть место ДТП. Но применяется он при таких условиях:

контактное ДТП

два участника с полисами "автогражданки"

ущерб нанесен только автомобилям

у водителей нет признаков опьянения

водители согласны на европротокол

Наличие "автогражданки" будут проверять чаще

Согласно новому закону, полиция имеет право проверить наличие полиса во время контроля дорожного движения (в том числе путем автофиксации), при составлении протокола о нарушении ПДД и оформлении ДТП.

До этого было только при составлении протоколов о нарушении ПДД и оформлении ДТП.

Пограничники будут проверять в местах пограничного контроля независимо от места регистрации авто. Ранее проверка проводилась только при пересечении границы. Также проверку наличия "автогражданки" теперь будет проводить Укртрансбезопасность.

При подготовке материала использовались текст законопроекта №8300 и разъяснения начальника юридического управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины Романа Роменского.