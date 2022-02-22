Страх перед війною Росії проти України сколихнув світові фінансові ринки

Реакція світових ринків на загрозу війни

Привид війни на східному фланзі Європи спалахнув у понеділок, піднявши ціни на нафту до семирічного максимуму після того, як президент Росії Володимир Путін розпорядився офіційно ввести війська в ОРДЛО.

У відповідь Сполучені Штати та їхні європейські союзники почали оголошувати про нові жорсткі санкції, а канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що газопроводу "Північний потік-2" буде відмовлено в сертифікації.

Європейський індекс STOXX 600 впав майже на 2% до семимісячного мінімуму на початку торгів 22 лютого. Але настрій став більш позитивним, і Індекс повернувся до рівня закриття понеділка після повідомлень про те, що Росія визнає нинішні кордони ОРДЛО.

Уолл-стріт також відіграла збитки: індикатори ф'ючерсів на S&P 500 стали позитивними, а Nasdaq відновився після втрат приблизно на 2%, знизившись на 0,4%.

"Ми знаходиться в ситуації неясності, але це дає шлях до деескалації", - сказав керуючий фондом Trium Capital Пітер Кіслер, маючи на увазі новину про визнання кордонів України.

Перспектива великої європейської війни спонукала інвесторів продавати акції та інші більш ризиковані активи, в той час як нафта марки Brent підскочила більш ніж на 3 долари до 99 доларів - високого рівня з вересня 2014 року, відображаючи побоювання, що експорт енергоносіїв з Росії може бути порушений будь-яким конфліктом.

Державний борг також користувався попитом. Прибутковість державних облігацій Німеччини досягла найнижчого рівня з 4 лютого, в той час як казначейські облігації США виросли.

"Європа знаходиться в дуже, дуже незручній ситуації, - сказав Майкл Хьюсон з CMC Markets. Те, що ви бачите, - це класична гра без ризику".

Світовий фондовий індекс MSCI, який відстежує акції в 50 країнах, впав до найнижчого рівня з 28 січня.

Ціни на золото зросли до шестимісячного максимуму в 1913 доларів.

Ціни на товари російського експорту

Побоювання перебоїв з поставками з Росії призвели до того, що алюміній, що торгується в Лондоні, досяг більш ніж 13-річного максимуму в 3350 доларів за тонну, в той час як еталонний нікель досяг найвищого рівня з серпня 2011 року. Нікель, що торгується в Шанхаї, досяг рекордно високого рівня.

Російський ринок

Курс долара вранці 22 лютого піднявся 80 рублів за Долар, а фондові індекси впали ще на 4% після обвалу більш ніж на 10% в понеділок. Потім індекси дещо відновилися, а Долар впав нижче 80 рублів. Рубль вже втратив 12% через перспективи вторгнення в Україну, а російські акції впали на третину.

Український ринок

Курс долара на міжбанку 23 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 46 копійок до 29,07 гривень за долар, курс в покупці до 29,05 гривень за долар.

НБУ на 23 лютого встановив офіційний курс на рівні 28,98 гривень за долар. Курс досяг рівня 29 гривень вдруге з початку року. Вперше це сталося наприкінці січня, коли загострилася ситуація на кордоні.