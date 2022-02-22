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Обвал на російському ринку триває, індекси і рубль падають через ОРДЛО

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Україна, Вівторок 22 лютого 2022 10:55
Обвал на російському ринку триває, індекси і рубль падають через ОРДЛО Фото: російські фінансові ринки обвалилися через ОРДЛО (corporatefinanceinstitute.com)
Автор: Олександр Білоус

Падіння на фінансовому ринку Росії триває другий день поспіль. У вівторок, 22 лютого, індекси падають через офіційне визнання Москвою окупації ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі.

Рублевий індекс Московської біржі впав на 4%, доларовий індекс РТС обвалився на 5%. Курс долара перевищив 80 рублів.

Поштовхом до падіння стала заява голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова про можливе визнання ОРДЛО в межах Донецької та Луганської областей. Пізніше ця заява була спростована.

У зв'язку з падінням на ринку Банк Росії оголосив про заходи підтримки фінансового ринку. Регулятор вирішив надати фінансовим організаціям послаблення з переоцінки цінних паперів і зафіксувати курс для розрахунку нормативів.

"Банк Росії буде стежити за розвитком ситуації на фінансових ринках і готовий реалізовувати додаткові заходи з метою підтримки фінансової стабільності", - йдеться в повідомленні ЦБ.

Заява ЦБ РФ призвела до того, що падіння на ринку призупинилося.

Відзначимо, різке падіння на російському ринку почалося 21 лютого, коли було проведено засідання РНБО, на якому розглядалося питання про визнання окупованих Москвою територій Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).

Нагадавши, ціни на нафту різко зросли у вівторок, 22 лютого через побоювання про перебої з поставками після офіційного визнання Москвою окупованих територій ОРДЛО.

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