Обвал на російському ринку триває, індекси і рубль падають через ОРДЛО

Падіння на фінансовому ринку Росії триває другий день поспіль. У вівторок, 22 лютого, індекси падають через офіційне визнання Москвою окупації ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі .

Рублевий індекс Московської біржі впав на 4%, доларовий індекс РТС обвалився на 5%. Курс долара перевищив 80 рублів.

Поштовхом до падіння стала заява голови комітету Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова про можливе визнання ОРДЛО в межах Донецької та Луганської областей. Пізніше ця заява була спростована.

У зв'язку з падінням на ринку Банк Росії оголосив про заходи підтримки фінансового ринку. Регулятор вирішив надати фінансовим організаціям послаблення з переоцінки цінних паперів і зафіксувати курс для розрахунку нормативів.

"Банк Росії буде стежити за розвитком ситуації на фінансових ринках і готовий реалізовувати додаткові заходи з метою підтримки фінансової стабільності", - йдеться в повідомленні ЦБ.

Заява ЦБ РФ призвела до того, що падіння на ринку призупинилося.