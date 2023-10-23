Стопроцентный результат. В Воздушных силах показали видео ночной работы ПВО

В ночь на 23 октября российские войска атаковали Украину дронам-камикадзе Shahed, управляемой ракетой Х-59, а также беспилотником неустановленного типа. В Воздушных силах показали кадры работы нашей ПВО, во время которой были уничтожены все вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

"Стопроцентный результат дается нелегко, но мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону! Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя!", - написал Олещук.



По его словам, на видео показана боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, который рядом с более современными зенитными ракетными системами союзников, защищает украинское небо.

Ночная атака 23 октября

В ночь на 23 октября россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе, из-за чего в некоторых регионах объявляли воздушную тревогу. В Одессе и Кировоградской области слышали взрывы - там работала ПВО.

Вечером перед этим вражеский беспилотник был зафиксирован в Киевской области - по нему тоже отработала украинская ПВО.

В общей сложности российские войска атаковали Украину 13 дронами-камикадзе Shahed, одной управляемой ракетой Х-59 и беспилотником неустановленного типа. Силам ПВО удалось уничтожить все воздушные цели.