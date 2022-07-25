Всі сторони підтвердили свої зобов'язання щодо зернової угоди, - ООН

За словами заступника прессекретаря ООН Фархана Хака, перші партії українського зерна можуть покинути порти Чорного моря протягом декількох днів в рамках угоди за посередництва ООН.

Центр у співпраці з представниками судноплавної галузі розробляє детальний протокол цих поїздок.

"Протокол буде опублікований найближчим часом",- заявив заступник прессекретаря ООН.

Координаційний центр розміщений у стамбульському центрі військових ігор та культури імені Ататюрка.

Найближчим часом, як зазначив Хак, буде оголошено ім'я людини, яка очолить команду ООН, що працює в центрі. Що стосується інспектування українських судів, то це питання обговорюється, але на цей час в ООН не готові розкрити деталі остаточного плану.

Як відомо, 23 липня вранці Росія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр".

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Росія нібито не має відношення до ракетного удару по Одеському порту.

Однак пізніше у МЗС РФ підтвердили, що саме російські ракети вдарили по Одесі. При цьому там заявили, що ракети нібито знищили військовий об'єкт.

Після атаки Росії Сполучені Штати і Україна приступили до розробки "плану Б" з вивезення українського зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.