Прихильників кандидатів розмістять в різних секторах під час дебатів на стадіоні

В ході проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня прихильників кандидатів у президенти будуть розміщувати в різних секторах. Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Він сказав, що такого рішення попередньо досягли штаби кандидатів під час переговорів. Однак МВС очікує від штабів повідомлення про остаточно обумовленому форматі проведення дебатів.

Наголошується, що правоохоронні органи готові до запобігання будь-яких спроб, у тому числі російських спецслужб, дестабілізувати ситуацію під час проведення дебатів.

За словами Шкіряка, на вході на стадіон будуть встановлені рамки з металошукачами і буде здійснюватися поверхневий огляд громадян. У той же час будь-які заборонені предмети, такі як фаєри, петарди, ножі, зброю або інші предмети, які можуть бути елементом для здійснення провокацій, вилучатимуться.

"Я думаю, що нікому не потрібно пояснювати, що, на жаль, при такій величезній кількості людей зростає рівень терористичної загрози, як і не викликає сумнівів те, що російські спецслужби завжди готові включитися в певні процеси для того, щоб дестабілізувати нашу країну зсередини, але ми зробимо все на попередження для того, щоб таких ризиків не допускати", - підкреслив Шкіряк

Також радник міністра заявив, що навколо "Олімпійського" можливе обмеження руху транспорту.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського очікується до 60 тисяч людей.

РБК-Україна писало, що для забезпечення порядку на дебатах Петра Порошенка і Володимира Зеленського залучать до 10 тисяч правоохоронців.