Прихильники Санду вийшли на протести в Молдові. Вимагають розпуск парламенту

Сьогодні, 6 грудня, проходять масштабні протести в Молдові, в центрі Кишинева вийшли тисячі людей з вимогою розпуску парламенту і дострокових виборів. На даний момент протести проходять у форматі мирної акції.

Про це повідомляє newsmaker.md.

Повідомляється, що тисячі людей вийшли на площу Великого національного зібрання з вимогою провести дострокові вибори до парламенту Молдови. Учасники акції виступають проти уряду Іона Кіку, а також ситуативної коаліції соціалістів, депутатів від партії "Шор" і групи Pentru Moldova. Будівлю уряду взяли під охорону десятки співробітників поліції.

На мітингу вже виступила обраний президент Майя Санду. Вона звинуватила чинного президента Ігоря Додона в спробі "підпалити країну".

"Ігор Додон ображений за те, що йому на цей раз не вдалося обдурити людей, він намагається підпалити країну і зробити життя людей ще складнішим. Так він хоче помститися людям, тому що вони не проголосували за нього... Ця більшість в поспіху приймає закони, порушуючи Конституцію і всі норми. Це - закони проти громадян. Закони, які вони прийняли в останні дні, становлять небезпеку для безпеки країни", - заявила Санду.

Фото: протести в Молдові (point.md)

Окремо вона звернулася до російськомовних громадян, заявивши про те, що корупція є смертельною загрозою для всіх молдаван. Також на мітингу виступають інші проєвропейські політики.

Нагадаємо, цього тижня ситуативна коаліція парламенту Молдови, не дотримуючись регламенту, прийняла закони про бюджетно-податкову політику, бюджет медичного і соціального страхування, а також підвищила статус російської мови. В результаті Санду заявила про спробу захоплення влади і закликала своїх прихильників вийти на протести за розпуск парламенту і дострокові вибори.

Зазначимо, чинний президент Ігор Додон планує підписати закон про підвищення статусу російської мови ще до інавгурації Санду.