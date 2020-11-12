Прихильники Пашиняна запропонували виступити проти миротворців РФ в Карабасі

Правляча парламентська фракція "Мій крок" пропонує опозиції виступити проти присутності російських миротворців в Нагірному Карабасі. Опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє Агмепргеѕѕ.

Опозиційні сили, вважають у фракції, зобов'язані також надати "дорожню карту досягнення перемоги у відновлюваній війні".

"До обговорення правомірності угоди про припинення карабаської війни пропонуємо опозиції заявити, що вони виступають проти російського посередництва, виступають за виведення російських миротворців із зони конфлікту, і згодні продовжити війну", - йдеться в заяві.

У фракції вважають підписану Пашиняном тристоронню угоду можливістю уникнути повної втрати Карабаху і тисяч людських жертв.

Нагадаємо, опозиція виступила з вимогою імпічменту Пашиняна, а також дала йому час до півночі, щоб він пішов у відставку добровільно.

У Вірменії тривають акції протесту проти капітуляції в Нагірному Карабасі. Акції і зіткнення почалися після того, як Пашинян підписав угоду про перемир'я в регіоні, згідно з яким майже всі території поступово передадуть Азербайджану, а перемир'я будуть контролювати російські миротворці.