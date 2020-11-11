Протестуючі прийшли до будівлі уряду Вірменії і вимагають відставки Пашиняна

Протестуючі в Єревані прийшли до будівлі уряду Вірменії. Вони вимагають відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
Про це повідомляють armeniasputnik і "Новини Вірменії".
За даними "Інтерфаксу", біля будівлі уряду зібралися кілька тисяч осіб.
Будівлю оточила поліція.
Раніше на мітингу в центрі вірменської столиці йти до будівлі уряду закликав представник опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
Підкреслимо, станом на 14:10 за київським часом протестувальники йдуть від будівлі уряду і продовжують скандувати "Нікол, йди".
Відзначимо, раніше стало відомо, що в ході протестів у центрі Єревану затримали 129 осіб.
Як писало РБК-Україна, Пашинян підкреслював, що підписав угоду щодо Карабаху, щоб уникнути військового колапсу.
Так, у ніч на 10 листопада лідери Вірменії, Азербайджану та Росії оприлюднили угоду про припинення бойових дій, яка підвела риску під фактичною військовою поразкою вірменських сил в цьому конфлікті.
Детальніше про ситуацію у регіоні читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна в Нагірному Карабасі".