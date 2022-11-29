"Мы хотим мира в Украине": итальянский футболист объяснил срыв матча ЧМ-2022

Полузащитник и волонтер Марио Ферри прокомментировал свой забег на поле в матче группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Португалии и Уругвая необходимостью заявить о главных вызовах настоящего, в частности, и войне РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram спортсмена .

Итальянский любитель накануне выбежал на поле во втором тайме главного матча дня на ЧМ-2022. 35-летний активист обратил внимание мира на три проблемы – протесты в Иране, притеснения ЛГБТ-сообщества и войну в Украине.

"Спасите Украину. Месяц войны я провел в Киеве волонтером и видел страдания этих людей. Мы хотим мира в Украине. Слава Украине! Благодарен за все замечательные сообщения мне со всего мира, Ирана и Украины. Нарушение правил с благой целью никогда не станет преступлением", – заявил Ферри.

Политическая акция итальянца имела три измерения. Он продемонстрировал флаг ЛГБТ-сообщества, а на футболке разместил две надписи – Save Ukraine ("Спасем Украину") под фирменным знаком Супермена и Respect for Iranian women ("Уважение иранским женщинам"). В телетрансляцию инцидент не попал, но был подхвачен мировыми медиа.

Кто такой Марио Ферри

Футболист и активист из Италии. Начал карьеру в скромной апеннинской команде "Кастель-ди-Сангро", выступал в Иордании, на Сейшелах, в Индии.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину оказался в Польше. Там он арендовал авто и перевозил с границы бежавших от войны украинцев. Сначала сотрудничал с местными организациями, дальше волонтерил своими силами.

"Очень стараюсь помочь всем, кому смогу. Все расходы беру на себя, от денег отказываюсь. Недавно едва не подрался с зарабатывающим на этом парнем", – рассказал Ферри в одном из интервью.