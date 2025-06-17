Стоматолог, косметолог, анализы: сравнение цен в Украине и Польше

Тысячи украинских беженцев приезжают из Польши домой для обследований и лечения, поскольку за рубежом данные услуги не по карману нашим людям. Особенно дорогая там стоматология, некоторые процедуры могут быть вдвое-втрое дороже, чем в Украине.

РБК-Украина рассказывает, как отличаются цены на стоматологию, косметологию и анализы в Польше и Украине.

Сколько стоит лечение у стоматолога

Некоторые стоматологические услуги в Польше вдвое-втрое дороже, чем в Украине. Например, за лечение корневых каналов придется заплатить от 126 долларов (5 200 гривен), тогда как в Украине - от 1000 гривен.

Установка керамической коронки в среднем в Польше стоит 970 долларов (40 300 гривен), а у нас - 8-13 тысяч гривен. Отбеливание зубов в Польше обойдется в 198 долларов (8 200 гривен), в Украине - 2500-6000 гривен.

Цены на стоматологические услуги в Польше:

реставрация зуба - от 25 долларов (1030 гривен);

лечение кариеса - от 136 долларов (5 652 гривны);

лечение корневых каналов - от 126 долларов (5 236 гривен);

отбеливание зубов - от 198 долларов (8 228 гривен);

установка виниров - от 122 долларов (5070 гривен);

установка брекет-системы - от 380 долларов (15 792 гривны);

установка металлокерамической коронки - от 304 долларов (12 634 гривны);

установка люминира - от 300 долларов (12 468 гривен);

установка керамической коронки - от 970 долларов (40 313 гривен);

удаление зуба - от 52 долларов (2 161 гривна);

установка зубных мини-имплантов - от 126 долларов (5 236 гривен).

Стоматология в Польше значительно дороже, чем в Украине (фото: Freepik)

Какие цены на косметические услуги

Цены на косметологические услуги в Польше могут значительно варьироваться в зависимости от типа процедуры, салона, косметических средств и квалификации косметолога, в конце концов, как и в Украине.

Сколько стоят услуги в Польше:

механическая чистка лица - от 285 злотых (3 200 гривен);

инъекции ботокса - от 343 злотых (3 800 гривен);

химический пилинг - от 317 злотых (3 500 гривен);

лазерная эпиляция - от 200 до 800 злотых (за один сеанс) (2 250 - 9 000 гривен);

биоревитализация (лоб) - от 1000 злотых (11 200 гривен);

мезотерапия - 2 700 злотых (5 процедур) (30 400 гривен).

Для сравнения механическая чистка лица в Украине стоит в среднем 550-1600 гривен, инъекции ботокса - 3-6 тысяч гривен, стоимость химического пилинга колеблется от 500 до 1500 гривен, в зависимости от того, это поверхностный или глубокий.

Цены на чистку лица + дополнительные процедуры (скриншот)

Во сколько обойдутся анализы

Цены на анализы не существенно отличаются в двух странах. Например, общий анализ крови в Украине стоит от 110 гривен, но в некоторых лабораториях может доходить до 340 гривен. При этом в Польше средняя цена на него составляет 135-225 гривен. Общий анализ мочи в Украине стоит 90-150 гривен, а вот в Польше - 180-270 гривен.

Стоимость анализов в Польше:

общий анализ крови - 12 -20 злотых (135-225 гривен);

общий анализ мочи - 16-24 злотых (180-270 гривен);

анализ крови на глюкозу - 10-30 злотых (112 - 360 гривен);

гормоны щитовидной железы - 76-80 злотых (пакет гормонов) (850-900 гривен);

холестерин - от 25 злотых (280 гривен);

ПСА - от 41 злотого (460 гривен).

Почему медицинские услуги в Польше дороже

Содержание клиник в Польше дороже обходится владельцам, чем в Украине. Это включает аренду помещений, налоги, коммунальные услуги и другие постоянные расходы. Кроме этого, стоимость жизни там тоже дороже, поэтому и зарплаты у врачей не могут быть низкими.

Также часто в зарубежных заведениях используют более дорогие материалы, оборудование, технологии и тому подобное. Это все влияет на формирование стоимости услуг.