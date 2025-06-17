ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стоматолог, косметолог, анализы: сравнение цен в Украине и Польше

Вторник 17 июня 2025 10:34
UA EN RU
Стоматолог, косметолог, анализы: сравнение цен в Украине и Польше Насколько отличаются цены на медицинские процедуры в Украине и Польше (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Тысячи украинских беженцев приезжают из Польши домой для обследований и лечения, поскольку за рубежом данные услуги не по карману нашим людям. Особенно дорогая там стоматология, некоторые процедуры могут быть вдвое-втрое дороже, чем в Украине.

РБК-Украина рассказывает, как отличаются цены на стоматологию, косметологию и анализы в Польше и Украине.

Сколько стоит лечение у стоматолога

Некоторые стоматологические услуги в Польше вдвое-втрое дороже, чем в Украине. Например, за лечение корневых каналов придется заплатить от 126 долларов (5 200 гривен), тогда как в Украине - от 1000 гривен.

Установка керамической коронки в среднем в Польше стоит 970 долларов (40 300 гривен), а у нас - 8-13 тысяч гривен. Отбеливание зубов в Польше обойдется в 198 долларов (8 200 гривен), в Украине - 2500-6000 гривен.

Цены на стоматологические услуги в Польше:

  • реставрация зуба - от 25 долларов (1030 гривен);
  • лечение кариеса - от 136 долларов (5 652 гривны);
  • лечение корневых каналов - от 126 долларов (5 236 гривен);
  • отбеливание зубов - от 198 долларов (8 228 гривен);
  • установка виниров - от 122 долларов (5070 гривен);
  • установка брекет-системы - от 380 долларов (15 792 гривны);
  • установка металлокерамической коронки - от 304 долларов (12 634 гривны);
  • установка люминира - от 300 долларов (12 468 гривен);
  • установка керамической коронки - от 970 долларов (40 313 гривен);
  • удаление зуба - от 52 долларов (2 161 гривна);
  • установка зубных мини-имплантов - от 126 долларов (5 236 гривен).

Стоматолог, косметолог, анализы: сравнение цен в Украине и ПольшеСтоматология в Польше значительно дороже, чем в Украине (фото: Freepik)

Какие цены на косметические услуги

Цены на косметологические услуги в Польше могут значительно варьироваться в зависимости от типа процедуры, салона, косметических средств и квалификации косметолога, в конце концов, как и в Украине.

Сколько стоят услуги в Польше:

  • механическая чистка лица - от 285 злотых (3 200 гривен);
  • инъекции ботокса - от 343 злотых (3 800 гривен);
  • химический пилинг - от 317 злотых (3 500 гривен);
  • лазерная эпиляция - от 200 до 800 злотых (за один сеанс) (2 250 - 9 000 гривен);
  • биоревитализация (лоб) - от 1000 злотых (11 200 гривен);
  • мезотерапия - 2 700 злотых (5 процедур) (30 400 гривен).

Для сравнения механическая чистка лица в Украине стоит в среднем 550-1600 гривен, инъекции ботокса - 3-6 тысяч гривен, стоимость химического пилинга колеблется от 500 до 1500 гривен, в зависимости от того, это поверхностный или глубокий.

Стоматолог, косметолог, анализы: сравнение цен в Украине и ПольшеЦены на чистку лица + дополнительные процедуры (скриншот)

Во сколько обойдутся анализы

Цены на анализы не существенно отличаются в двух странах. Например, общий анализ крови в Украине стоит от 110 гривен, но в некоторых лабораториях может доходить до 340 гривен. При этом в Польше средняя цена на него составляет 135-225 гривен. Общий анализ мочи в Украине стоит 90-150 гривен, а вот в Польше - 180-270 гривен.

Стоимость анализов в Польше:

  • общий анализ крови - 12 -20 злотых (135-225 гривен);
  • общий анализ мочи - 16-24 злотых (180-270 гривен);
  • анализ крови на глюкозу - 10-30 злотых (112 - 360 гривен);
  • гормоны щитовидной железы - 76-80 злотых (пакет гормонов) (850-900 гривен);
  • холестерин - от 25 злотых (280 гривен);
  • ПСА - от 41 злотого (460 гривен).

Почему медицинские услуги в Польше дороже

Содержание клиник в Польше дороже обходится владельцам, чем в Украине. Это включает аренду помещений, налоги, коммунальные услуги и другие постоянные расходы. Кроме этого, стоимость жизни там тоже дороже, поэтому и зарплаты у врачей не могут быть низкими.

Также часто в зарубежных заведениях используют более дорогие материалы, оборудование, технологии и тому подобное. Это все влияет на формирование стоимости услуг.

Читайте также о том, что в определенных случаях украинцы могут бесплатно пройти лечение у стоматолога в Польше.

Ранее мы писали о том, что в Сумах переселенцам бесплатно лечат зубы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Косметология Анализы
Новости
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Прямое попадание баллистики. Как выглядит дом в Соломенском районе Киева после "прилета"
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде