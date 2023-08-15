У Столтенберга предложили Украине отказаться от территорий. МИД назвал это неприемлемым

"Я считаю, что одним из решений может быть отказ Украины от территории и получение членства в НАТО в обмен на это", - заявил Йенссен.

Он рассказал, что уже продолжаются дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны. В частности, раздаются опции с отказом Киева от части территории.

"Я не говорю, что должно быть именно так. Но это может быть вероятным решением", – объяснил руководитель аппарата генсека НАТО.

Однако он заявил, что именно Украина "должна решать, когда и на каких условиях хочет вести переговоры".

Реакция МИД

В то же время представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

"Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России", - написал он в Facebook.

Николенко отметил, что ради евроатлантической безопасности следует обсуждать пути ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО.

"Настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей", - подчеркнул он.

Реакция Офиса президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления это попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир". Он отметил, что Россия в дальнейшем не откажется от перенесения войны на другие поколения.

"Очевидно, что, если Путин не потерпит сокрушительное поражение, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказание, война обязательно вернется с возросшими аппетитами России", - написал он в Twitter.

Подоляк считает, что попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" из-за триумфа Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну.

Вступление Украины в НАТО и саммит Альянса в Вильнюсе

Украина, несмотря на ожидания, не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". Однако в декларации не прописаны условия, которые должны быть выполнены.

Перед саммитом НАТО президент Владимир Зеленский подверг критике Альянс за нерешительность в отношении Украины. Он заявил, что это "беспрецедентно и абсурдно", когда нет временных рамок и для приглашения, и для членства Украины.

Однако потом Зеленский сообщил, что понимает: Украина не сможет стать членом Альянса, пока на ее территории продолжается война с Россией. Президент Соединенных Штатов Джо Байден также не видит возможности вступления Украины в НАТО, пока не закончится война.

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