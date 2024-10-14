Столтенберг сделал новое заявление о помощи Украине и переговорам с РФ

"Только Украина может решить, когда настал момент для серьезных переговоров или даже мирных переговоров и какие для этого предпосылки. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но окончание войны не обязательно принесет мир, потому что российская оккупация - это не мир", - считает он.

Задача, по его словам, состоит в том, чтобы прекратить войну, чтобы Украина могла выжить как суверенное и независимое государство.

"Путина надо убедить, что он не может достичь своих целей на поле боя. Чтобы достичь этого, мы должны оказывать большую поддержку Украине. У меня нет никаких иллюзий по этому поводу. Мы не сможем изменить Путина. Но я думаю, что мы можем изменить его расчет, если продолжим поддерживать Украину", - констатировал Столтенберг.