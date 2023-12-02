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Столтенберг призвал Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана разрешить Швеции стать членом Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Генсек НАТО сказал журналистам, что во время встречи с турецким лидером на полях климатического саммита COP28 в Дубае призвал его завершить процесс ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический союз.

"Я встретился с президентом Эрдоганом и повторил свое сообщение о том, что пора завершить процесс вступления Швеции", - заявил Столтенберг.

Следует отметить, что Швеция вместе с Финляндией решили отказаться от своей многолетней политики неприсоединения к военным Альянсам и подали заявку на членство в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину.

Финляндия присоединилась к апрелю. А членство Швеции ратифицировали все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.

Ратификация Турцией заявки на вступление Швеции в НАТО

Турция требовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги против местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США считают террористической группировкой.

Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, который так и не одобрил ее. Позже стало известно, что 16 ноября комитет отложил переговоры по этому законопроекту.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем недавно сообщил, что Турция уже в ближайшие недели планирует одобрить заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.

        

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НАТОШвецияЙенс СтолтенбергТурцияРеджеп Тайип Эрдоган