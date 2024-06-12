Столтенберг заявил о необходимости обязательств НАТО передавать Украине военную помощь

Генсек выразил надежду, что до саммита НАТО в Вашингтоне удастся согласовать финансовые обязательства от стран Альянса насчет военной помощи Украине.

При этом он добавил, что вскоре Альянс должен заняться координацией военной помощи и тренировок украинских солдат. Эту работу должен будет возглавить командующий сил НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Тогда, по словам Столтенберга, координация помощи будет проходить на уровне всех стран НАТО, а не только США, как это происходит сейчас.

"И я думаю, что это один из примеров того, как мы, используя НАТО, можем иметь более надежные, более предполагаемые рамки, особенно в сочетании с обязательством тратить по меньшей мере 40 млрд евро (на помощь Украине каждый год - ред.). Это обеспечит нам более долгосрочную, более предсказуемую поддержку Украины", - добавил генсек.

Он рассказал, что ценит добровольные пожертвования со стороны стран-членов Альянса, но сейчас нужно больше предсказуемости и подотчетности, а также "более справедливое распределение бремя". Поскольку имели место случаи, когда страны НАТО анонсировали помощь, но поставки так и не происходили.

"И если мы превратим это (помощь Украине - ред.) не в добровольные взносы, а в обязательства НАТО, конечно, это будет более прочно и надежно. Я считаю, что более сильная роль НАТО поможет Украине получить предсказуемость, в которой она нуждается", - подчеркнул генсек.

По словам Столтенберга, когда Альянс заявит о готовности к долгосрочной войне, вырастет вероятность, что российский диктатор Владимир Путин осознает невозможность победить на поле боя. Он будет вынужден сесть за стол переговоров.