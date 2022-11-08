Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от эскалации: миротворцы НАТО сохраняют бдительность

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал представителей Сербии и Косово воздерживаться от односторонних действий, способных привести к эскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт генсека Североатлантического альянса.
Так, Столтенберг в ходе беседы с президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьер-министром Альбином Курти обсудил напряженную ситуацию на севере Косово.
"Я призвал их воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут вызвать эскалацию. Диалог - единственный путь вперед", - подчеркнул генсек НАТО.
Также он добавил, что KFOR - официальные вооруженные международные миротворческие силы под руководством Альянса - "сохраняет бдительность".
Фото:скриншот twitter.com/jensstoltenberg
При этом сербский президент Вучич рассказал Столтенбергу в ходе телефонного разговора, что косовская сторона "грубо нарушает Брюссельское соглашение своими односторонними действиями".
В частности, он упрекнул Приштину в увольнении сербского начальника полиции Северного региона Ненада Джурича и "незаконно занимается номерными знаками", отказываясь создать Союз сербских муниципалитетов. Об этом Вучич написал в своем Instagram.
"Несмотря на это, Сербия стремится поддерживать мир и стабильность и будет оставаться приверженной этому", - отмечает он.
Фото: скриншот instagram.com/buducnostsrbijeav
Ранее сообщалось, что косовские сербы в знак протеста решили выйти из всех органов и учреждений Косово, пока Приштина не отзовет решение о смене сербских автономеров.
Напомним, 27 августа Сербия и Косово смогли достичь договоренностей по номерным знакам и документам на въезд-выезд.
При этом Сербия была готова пойти на уступки властям Косово, но требовала гарантий от ЕС.