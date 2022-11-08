Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от эскалации: миротворцы НАТО сохраняют бдительность

Так, Столтенберг в ходе беседы с президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьер-министром Альбином Курти обсудил напряженную ситуацию на севере Косово.

"Я призвал их воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут вызвать эскалацию. Диалог - единственный путь вперед", - подчеркнул генсек НАТО.

Также он добавил, что KFOR - официальные вооруженные международные миротворческие силы под руководством Альянса - "сохраняет бдительность".

Фото:скриншот twitter.com/jensstoltenberg

При этом сербский президент Вучич рассказал Столтенбергу в ходе телефонного разговора, что косовская сторона "грубо нарушает Брюссельское соглашение своими односторонними действиями".

В частности, он упрекнул Приштину в увольнении сербского начальника полиции Северного региона Ненада Джурича и "незаконно занимается номерными знаками", отказываясь создать Союз сербских муниципалитетов. Об этом Вучич написал в своем Instagram.

"Несмотря на это, Сербия стремится поддерживать мир и стабильность и будет оставаться приверженной этому", - отмечает он.

Фото: скриншот instagram.com/buducnostsrbijeav