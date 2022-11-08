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Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от эскалации: миротворцы НАТО сохраняют бдительность

Фото:Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал представителей Сербии и Косово воздерживаться от односторонних действий, способных привести к эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт генсека Североатлантического альянса.

Так, Столтенберг в ходе беседы с президентом Сербии Александром Вучичем и косовским премьер-министром Альбином Курти обсудил напряженную ситуацию на севере Косово.

"Я призвал их воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут вызвать эскалацию. Диалог - единственный путь вперед", - подчеркнул генсек НАТО.

Также он добавил, что KFOR - официальные вооруженные международные миротворческие силы под руководством Альянса - "сохраняет бдительность".

Фото:скриншот twitter.com/jensstoltenberg

При этом сербский президент Вучич рассказал Столтенбергу в ходе телефонного разговора, что косовская сторона "грубо нарушает Брюссельское соглашение своими односторонними действиями".

В частности, он упрекнул Приштину в увольнении сербского начальника полиции Северного региона Ненада Джурича и "незаконно занимается номерными знаками", отказываясь создать Союз сербских муниципалитетов. Об этом Вучич написал в своем Instagram.

"Несмотря на это, Сербия стремится поддерживать мир и стабильность и будет оставаться приверженной этому", - отмечает он.

Фото: скриншот instagram.com/buducnostsrbijeav

Ранее сообщалось, что косовские сербы в знак протеста решили выйти из всех органов и учреждений Косово, пока Приштина не отзовет решение о смене сербских автономеров.

Напомним, 27 августа Сербия и Косово смогли достичь договоренностей по номерным знакам и документам на въезд-выезд.

При этом Сербия была готова пойти на уступки властям Косово, но требовала гарантий от ЕС.

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НАТОКосовоЙенс СтолтенбергСербия