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Столтенберг призвал страны НАТО удвоить усилия перед "возрастающими угрозами"

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Брюссель, Среда 10 мая 2023 10:53
Столтенберг призвал страны НАТО удвоить усилия перед "возрастающими угрозами" Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО должна удвоить усилия по защите населения в условиях "возрастающих угроз". Также альянс должен подготовиться к новому периоду стратегической конкуренции.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Готовясь к более опасному будущему, мы должны удвоить наши усилия, чтобы обеспечить безопасность наших миллиардов граждан и поддерживать основанный на правилах международный порядок", - сказал он в Брюсселе на заседании военного комитета НАТО.

Столтенберг отметил, что война в Украине показала, что конкуренция в мире растет, а авторитарные режимы бросают вызов демократическим ценностям. При этом, по мнению генсека, множатся и другие угрозы - "от терроризма до кибератак, от распространения ядерного оружия до изменения климата".

"Поэтому нам нужно подойти к новой эре стратегической конкуренции", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг заявил военным руководителям, что российская агрессия повысила готовность сил альянса. Речь идет об оккупации Крыма и части Донбасса в 2014 году, а также о полномасштабном вторжении РФ.

"Когда президент Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, мы были готовы. Через несколько часов мы активировали все наши планы защиты. Мы поставили под командование НАТО 40 000 военных, подкрепленные значительной воздушной и морской силой, и мы усилили нашу передовую оборону от Балтийского к Черному морю", - добавил он.

Генсек считает, что такие действия уменьшают риск просчетов и эскалации за пределы Украины.

Напомним, генсек НАТО заявил, что все страны альянса поддерживают вступление Украины.

При этом президент Владимир Зеленский отметил, что страна хочет получить четкий сигнал от НАТО, что после окончания войны она сможет присоединиться к альянсу.

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НАТО Йенс Столтенберг
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