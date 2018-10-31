У Брюсселі на засіданні ради Росія-НАТО обговорили ситуацію в Україні

Ілюстративне фото (nato.int)

Столтенберг нагадав РФ про критичне значення для євроатлантичної безпеки договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності

В Брюсселі завершилося засідання ради Росія-НАТО, на якому, зокрема, обговорювалася ситуація в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт НАТО.

Як повідомляється, в засіданні взяли участь 29 союзників НАТО і РФ.

"Рада Росія-НАТО, у якій беруть участь 29 союзників і РФ, зустрілася у Брюсселі у середу. Посли мали відкритий обмін думками з низки питань, в тому числі щодо ситуації в і навколо України; питання, пов’язані з військовою активністю, взаємної прозорості та зменшення ризиків; Афганістан; і гібридні виклики" - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі генсек НАТО Йенс Столтенберг нагадав РФ про критичне значення для євроатлантичної безпеки договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

"Ми шкодуємо, що Росія не прислухалася до наших закликів. Це посилює нашу оцінку, що ракетна система 9M729 створює серйозний ризик для стратегічної стабільності євроатлантичного регіону. Союзники знову закликають Росію відреагувати на нашу заклопотаність і забезпечити повну відповідність договором", - сказав він.

Зазначимо, НАТО призупинило практичне співробітництво з Москвою в 2014 році через анексію Криму і постійну дестабілізацію Росією Східної України. Проте засідання Ради Росія-НАТО на рівні послів згодом відновили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Столтенберг назвав нинішню ситуацію з безпеки дуже непередбачуваною. За його словами, між тим, що відбувається зараз і часи холодної війни є велика різниця.