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Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО. Турция не согласна

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Финляндия и Швеция выполняют все требования Турции для вступления в НАТО, страны согласовали трехсторонний меморандум и следуют ему.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Турция, Финляндия и Швеция согласовали трехсторонний меморандум. Этот меморандум принесет Турции больше безопасности. Финляндия и Швеция выполняют свои обязательства перед Турцией. Их членство сделает нас сильнее", - отметил Столтенберг.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что страны выполнили не все условия для вступления в Альянс.

" Некоторые шаги Швецией и Финляндией были предприняты. Отмена Швецией эмбарго на поставки оружия является важным шагом. Но недостаточно просто снять эмбарго на поставки оружия, оно должно быть постоянным. Нам нужно показать и нашему парламенту, и нашему народу, что обе страны предприняли конкретные шаги", - заявил глава МИД Турции.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин отметила, что не видит препятствий для вступления в НАТО со стороны Турции и Венгрии.

Также мы писали, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО будут действовать, если РФ и другие противники попытаются давить на Швецию или Финляндию до того, как последние станут полноправными членами Альянса.

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