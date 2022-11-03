Столтенберг считает, что Финляндия и Швеция готовы к вступлению в НАТО. Турция не согласна

Финляндия и Швеция выполняют все требования Турции для вступления в НАТО, страны согласовали трехсторонний меморандум и следуют ему.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Турция, Финляндия и Швеция согласовали трехсторонний меморандум. Этот меморандум принесет Турции больше безопасности. Финляндия и Швеция выполняют свои обязательства перед Турцией. Их членство сделает нас сильнее", - отметил Столтенберг.

В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что страны выполнили не все условия для вступления в Альянс.

" Некоторые шаги Швецией и Финляндией были предприняты. Отмена Швецией эмбарго на поставки оружия является важным шагом. Но недостаточно просто снять эмбарго на поставки оружия, оно должно быть постоянным. Нам нужно показать и нашему парламенту, и нашему народу, что обе страны предприняли конкретные шаги", - заявил глава МИД Турции.