RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Столтенберг про вступ України в НАТО: Росія не має права втручатися

Автор: Юлія Струк

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що ніхто не може втручатися у вступ України в альянс. Лише країна буде вирішувати, що готова до членства.

Про це він сказав у ході спільного брифінгу з головою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

"Це залежить від України, коли вона вирішить, що готова до членства в НАТО. Ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес. Це суверенне право нації - звертатися за членством. Союзники кінець кінцем вирішать, коли це станеться, це дуже важливий принцип", - заявив генсек.

Він підкреслив, що Росія зараз намагається вводити сфери впливу і вирішувати, що можуть робити її сусіди.

"Ми вважаємо, що Україна повинна сама вирішувати свій шлях, і тільки союзники можуть вирішити, чи виконані стандарти. Ми підтримуємо Україну на шляху реформ, це єдиний шлях, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції. І ми відхиляємо ту ідею, що Росія заявляє про право вето на суверенне право держав вирішувати, який саме захист вони вибирають", - сказав Столтенберг.

Своєю чергою глава українського МЗС зазначив, що для України вступ до НАТО - це питання часу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Таран заявив, що Україна дуже багато зробила на шляху до членства в Північноатлантичному Альянсі. Головним елементом продовження цього процесу є отримання Плану дій щодо членства в Альянсі в цьому році.

Як писало РБК-Україна, через стягування військ РФ до кордонів України відбудеться засідання комісії Україна-НАТО. На ньому планують обговорити, зокрема, санкції проти Російської Федерації.

Так, в Україні заявили, що для президента РФ Володимира Путіна є вигідним загострення на Донбасі. Так він намагається підняти свій рейтинг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОЄнс Столтенберг
Читайте також
НАТО ніколи не визнає анексію Криму, - Столтенберг
На засіданні комісії Україна-НАТО обговорять введення нових санкцій проти Росії
Прогноз погоди