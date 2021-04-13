Столтенберг про вступ України в НАТО: Росія не має права втручатися

"Це залежить від України, коли вона вирішить, що готова до членства в НАТО. Ніхто не може перешкодити або втручатися в цей процес. Це суверенне право нації - звертатися за членством. Союзники кінець кінцем вирішать, коли це станеться, це дуже важливий принцип", - заявив генсек.

Він підкреслив, що Росія зараз намагається вводити сфери впливу і вирішувати, що можуть робити її сусіди.

"Ми вважаємо, що Україна повинна сама вирішувати свій шлях, і тільки союзники можуть вирішити, чи виконані стандарти. Ми підтримуємо Україну на шляху реформ, це єдиний шлях, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції. І ми відхиляємо ту ідею, що Росія заявляє про право вето на суверенне право держав вирішувати, який саме захист вони вибирають", - сказав Столтенберг.

Своєю чергою глава українського МЗС зазначив, що для України вступ до НАТО - це питання часу.