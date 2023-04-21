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Столтенберг уверен в успешности нового контрнаступления ВСУ

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Пятница 21 апреля 2023 20:09
Столтенберг уверен в успешности нового контрнаступления ВСУ Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что уверен в успешности нового контрнаступления украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам заседания "Рамштайн".

"Надо помнить, что Украина смогла отбросить войска от Киева и на севере. Затем ВСУ так же продвинулись на востоке и вокруг Харькова, а затем на юге и вокруг Херсона. Так что ВСУ в сочетании с поставками от союзников по НАТО продемонстрировали способность освобождать территории", - заявил он.

Столтенберг отметил, что после освобождения Херсона, партнеры предоставили Украине еще больше поддержки.

"После того, как они освободили Херсон, мы предоставляли еще больше поддержки: бронетехники, артиллерии, ПВО, танков. Поэтому я уверен, когда Украина начнет новые операции для освобождения территорий, то это будет успешная кампания", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что Украина готова вернуть еще больше территорий на фоне подготовки к ожидаемому контрнаступлению против российских войск.

Добавим, что сегодня в Германии прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". РБК-Украина раскрывало все подробности заседания.

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Йенс Столтенберг Война России против Украины НАТО ВСУ
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