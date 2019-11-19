Столтенберг: повернення кораблів сприятиме прогресу нормандського формату

Повернення українських кораблів, захоплених Російською Федерацією в листопаді 2018 року, сприятиме прогресу на майбутніх переговорах "нормандської четвірки". Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.

Зокрема, Столтенберг привітав передачу кораблів "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу" українській стороні.

"Росії треба було зробити давно. Це відповідає міжнародним зобов'язанням Росії. Я думаю, що це хороший чинник, і сподіваюся, що буде сприяти прогресу у реалізації мінських угод і допоможе зусиллям в нормандському форматі", - заявив він.

Нагадаємо, вчора, 18 листопада, Росія повернула Україні кораблі, які були захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Тоді ж у полон потрапили 24 моряки, які були звільнені в рамках вересневого обміну полоненими.

Зазначимо, Столтенберг сьогодні також заявив, що НАТО має намір визнати космос своєю новою оперативною сферою. При цьому він уточнив, що альянс не планує розміщувати озброєння в космічному просторі.