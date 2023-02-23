РФ будет вынуждена вывести войска из Украины, иначе режиму Путина грозит крах, - Буданов

Россия вынуждена будет вывести свои войска с территории Украины. Этому будет способствовать как давление украинской армии, так и политические процессы в самой России, давление дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова во время интервью изданию Le Monde .

"Россия будет вынуждена сделать этот выход (вывести войска из Украины, - ред.) в скором времени, иначе это быстро приведет к краху российского режима. У него нет другого решения. У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы", - говорит он.

По мнению Буданова, Россию ждут очень тяжелые времена. По его словам, возникнет вопрос о политической и архитектуре безопасности региона, который простирается от Восточной Европы до азиатской части России. Потенциально это может изменить политико-территориальную конфигурацию РФ.

"И это не вопрос десятилетий, это может произойти быстро. Миру не нужна Российская Федерация в том виде, какая она есть сегодня, когда угрожает всему миру. И кроме ядерной угрозы, России больше ничего предложить. Эта угроза никому не нужна. России придется меняться", - подытожил глава ГУР.

Как сообщалось, Россия планирует взять под полный контроль политику, экономику и военный потенциал Беларуси к 2030 году.

Напомним, ранее аналитики ISW отмечали, что Кремль, скорее всего, присоединит к себе элементы белорусской оборонно-промышленной базы (ОПБ) в рамках более масштабных усилий по переоснащению российских вооруженных сил для поддержки затяжной войны против Украины.