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Столтенберг: война - переменная, мы должны поддержать Украину и в хорошие, и в плохие времена

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украину нужно поддерживать в ее борьбе с российской агрессией. Война - это переменный процесс, поэтому поддержка должна быть и в хорошие, и в плохие времена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга в интервью немецкому ARD, которого цитирует Deutsche Welle.

Генеральный секретарь НАТО считает, что военная поддержка Украины в интересах самого Альянса.

"Нужно понимать, что в случае победы президента Путина Украину ожидает трагедия. Но и дня нас это будет опасно. Так что это в наших собственных интересах, чтобы Украина выстояла", - сказал он.

При этом Столтенберг заявил, что нужно быть готовыми к "плохим новостям". Потому поддержка Украины должна продолжаться.

"Мы также должны быть готовы к плохим новостям. Ход войны - это не постоянный, а переменный процесс. Мы должны поддерживать Украину и в хорошие, и в плохие времена. Нынешняя война - война на истощение, это битва за эффективность, битва за логистику", - добавил генсек.

Столтенберг, комментируя украинское контрнаступление, заявил, что ход событий сложно прогнозировать. Он подчеркнул, что украинским военным удалось нанести россиянам значительные потери. Речь идет об ударах ракетами по тылам оккупантов, уничтожении авиации и разблокировании части Черного моря.

"Это значит, что они могут удержать морской коридор, а корабли могут снова перевозить зерно из Украины через Черное море. Это - значительные успехи, даже если линию фронта не удалось передвинуть", - добавил он.

Путь Украины в НАТО

Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Альянс.

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