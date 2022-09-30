Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.

Украина подает заявку на вступление в НАТО

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Планируется, что это произойдет по сценарию Швеции и Финляндии без согласованного Плана действий касательно вступления.

Также Зеленский предложил предоставить Украине гарантии безопасности, пока члены НАТО будут искать консенсус.

Стоит отметить, что в 2019 года Украина закрепила в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО. Это стало стратегической целью государства.

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