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Столтенберг и Шольц ожидают, что война РФ против Украины будет долгой

Фото: война России против Украины может быть достаточно долгой (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Россия не намерена прекращать свою широкомасштабную военную агрессию против Украины, и война может продолжаться еще достаточно долго. Страны Запада должны продолжать оказывать поддержку контрнаступательным операциям украинских защитников.

Об этом заявили канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.de и tagesschau.de.

Шольц прогнозирует "очень долгую" войну

Немецкий канцлер не видит признаков того, что РФ выведет свой оккупационный контингент из Украины, и прекратит агрессивную войну.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может длиться очень долго", - сказал он на конференции Бундесвера в Берлине.

При этом глава правительства ФРГ отметил, что эта война РФ против Украины ведется гораздо более длительное время, чем представлял российский диктатор Владимир Путин, начиная полномасштабное вторжение.

В этом контексте Шольц подчеркивает, что не является пессимистом в отношении способности Сил обороны Украины давать отпор захватчикам.

А также он обратил внимание на важность развивать стойкость и защищать собственную инфраструктуру от атак.

В НАТО высказались о поддержке Сил обороны Украины

По словам генсека Североатлантического альянса Столтенберга, необходимо поддерживать наступление украинских Вооруженных Сил против российских оккупантов.

"Мы должны быть готовы к длительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы... Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", - заявил он информационному агентству dpa в Берлине.

Как отметил Столтенберг, лишь продолжение оборонной поддержки со стороны стран-партнеров может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством.

Генсек НАТО добавил, что только это может убедить российского диктатора "в том, что он не сможет победить на поле боя".

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