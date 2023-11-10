Столтенберг и Шольц ожидают, что война РФ против Украины будет долгой

Шольц прогнозирует "очень долгую" войну

Немецкий канцлер не видит признаков того, что РФ выведет свой оккупационный контингент из Украины, и прекратит агрессивную войну.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может длиться очень долго", - сказал он на конференции Бундесвера в Берлине.

При этом глава правительства ФРГ отметил, что эта война РФ против Украины ведется гораздо более длительное время, чем представлял российский диктатор Владимир Путин, начиная полномасштабное вторжение.

В этом контексте Шольц подчеркивает, что не является пессимистом в отношении способности Сил обороны Украины давать отпор захватчикам.

А также он обратил внимание на важность развивать стойкость и защищать собственную инфраструктуру от атак.

В НАТО высказались о поддержке Сил обороны Украины

По словам генсека Североатлантического альянса Столтенберга, необходимо поддерживать наступление украинских Вооруженных Сил против российских оккупантов.

"Мы должны быть готовы к длительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы... Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", - заявил он информационному агентству dpa в Берлине.

Как отметил Столтенберг, лишь продолжение оборонной поддержки со стороны стран-партнеров может гарантировать, что Украина останется суверенным и демократическим государством.

Генсек НАТО добавил, что только это может убедить российского диктатора "в том, что он не сможет победить на поле боя".

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